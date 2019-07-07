Çaykur Rizespor, Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü, Kosovalı forveti Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.

Çaykur Rizespor, Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü, Kosovalı forveti Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.
Yeşil-mavili kulübün sportif direktörü Yılmaz Bal, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muric'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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