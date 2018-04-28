Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lige Yükseldi
TFF 1. Ligde bugün oynanan maçlarla birlikte Çaykur Rizespor ile Ankaragücü, Süper Lige çıkmayı garantiledi.
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşandı! 15:30'da başlayan 9 maçla birlikte Süper Lig'e yükselen iki takım da belli oldu! Haftaya 3. sırada giren Ümraniyespor'a konuk olan lider Çaykur Rizespor, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG BİLETİNİ ESKİŞEHİRSPOR'UN GOLÜYLE ALDI
Lige dönen diğer takım ise Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisine Süper Lig biletini, Boluspor'la 2-2 berabere kalan Eskişehirspor getirdi.
YORUMLAR (45)
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Şanlı Ankaragücü süper lige hoşgeldin sefa geldin.rize sen ise seneye ait olduğun lige tekrar geri doneceksinCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Rize trabzonspor ü unutmamali.bu sene hesabini sormalıCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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trabzon kümeye rize geldi şikeci şenol bak geldi rizebuCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Trabzonlular artık şu kibirden tövbe etmeli.Kendilerini çok üstün görüyor.oysa diğer insanlardan hiçbir farkları yok.Bize heryer Trabzon sözu bile kibrin zirvesidir.Kibir şeytandandır.Kibir okadar ilerlemişki bir kaçsene önce Trt Trabzon Radyo sundan şöyle bir anons duydum.şöyle diyordu:şimdi Trabzon yöresine ait bir Türküyü dinleyeceksiniz.Çayeyilinden öteyi guderum yali yali.oha bu ne dedim.yani bu kadarda Teabzon milliyetçiliği olurmu.veya Tulum ensturmanı demezlermi ilk Trabzonda çalındı.Herkes bilirki Tulum Rizenin dağlık bölgelerinde çalinir.yada bizim köyde eskilerimiz o büyuk bir hurma var biz ona Kâbe hurmasi deriz bunu herkes bilir.Adamlar bunuda kendilerine mâletmişler.bikere bu hurma Türkiyenin biçok yerinde yerişir.bunlar saydiğim yanlışlardan bazıları.bütün bunlar aşırı milliyetçilik.Buda kibirdir. Şeytan ne demiştı ben ateşten yaratıldim ben üstünüm.bunlarda ben Trabzonlu yaratıldım ben üstünum diyorlar.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Sıkeyle dustuk,bilegimizin hakkiyla ciktik.. Sıkeci trabzonspor.. Aklinizi alicaz bu yil ...Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır