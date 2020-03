Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

03.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:35

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Ünal Karaman ile anlaşma sağlayan Çaykur Rizespor Kulübü, bugün Karaman için imza töreni düzenledi. Çaykur Didi Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılan imza törenine Ünal Karaman'ın yanı sıra Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

KARTAL: "BU EKİPLE BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, burada yaptığı konuşmada birlik beraberlik çağrısında bulunarak, 'Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bize hiçbir şey olmayacağından emin olabilirsiniz. Bugün başkan olarak ben varım. Ünal hocamız var, hayırlı uğurlu olsun. Yarın hiçbirimiz de olmayabiliriz. Tek isteğim camiamızın birlik ve beraberliğini hiçbir zaman bozmaması. Bu birlik ve beraberlik bana başkanlık yaptırıyor. Bu olmasa samimi söylüyorum burada başkanlık yapmaktan zevk almam. Onun için birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayalım. İsmail hocama da teşekkür ederim. Bana göre Sayın Kartal elinden geleni yaptı. Çok düzgün ve dört dörtlük insan. İnşallah o anlayış, İsmail Kartal ile olan birlikteliğimizi Ünal hocamızla da devam ettireceğiz. Öncelikle kulüpte mutlu olmamız lazım. Mutlu olmadıktan sonra, bu kulüpte birlik ve beraberlik olmadıktan sonra biz neyin peşine koşalım. Hocamız sağ olsun bizi tercih etti. Buna vesile olan arkadaşlara da teşekkür ederim. İnşallah onları mahcup etmeyiz. Ünal Karaman'ın kendisi zaten başarılı bir hoca. Neticede kendini kanıtlamış, Türkiye'de belli bir seviyedeki hocamız. Burada da başarılı olacağından eminim. Oldu ki olamadı hocamız her zaman bizim hocamızdır. Doğru da yapsa, yanlışta yapsa her zaman birlikte olacağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Hocamızın arkasında olacağız. İnşallah bu seneyi bilemem ama seneye inşallah bu ekiple çok iyi yerlerde oluruz diye düşünüyorum' dedi.Kartal, Ünal Karaman'a da hayırlı olsun dileklerini ileterek, 'Hocama da hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Yaşınız daha genç, inşallah çok daha iyi yerlerde olursunuz. O mevkilerde de seni gördüğümüz zaman gurur duyarız' ifadelerini kullandı.KARAMAN: "BU CAMİAYA HAK ETTİĞİ BAŞARIYI EL BİRLİĞİYLE YAŞATACAĞIZ"Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederek konuşmasına başlayan teknik direktör Ünal Karaman ise şunları söyledi: 'İşimizin zorluğunu biliyoruz. 17 yaşında profesyonel hayata başladım. Hayatımızın hiçbir evresinde sportif manada insanın geliştirdiği hiçbir olayda korkmadım. Burada yeni bir yüzleşmeye açık olduğumuzu biliyorum. Rizespor'un var olan potansiyelinin bundan önceki dönemlerde zaman zaman iyi kullanıldığını inkar edemem ama potansiyelinin çok daha büyük ve güçlü olduğunu biliyorum. Bugünün içinde bulunduğu şartlar tabii ki bize yakışan şartlar değil. İsmail hoca benim arkadaşım, dostumdur ona da teşekkür ediyorum. Umarım onun bıraktığı yerden daha da geliştirerek, daha da camiaya iyi hizmet ederek öncelikle bu seneyi layık olduğu yerde tamamlamaya gayret göstereceğiz. Hiçbir şeyi küçümsemeden, yok saymadan. Çünkü lige baktığımız zaman çok ciddi rakiplerimiz var. Hem altta hem üstte. Ben geçmişte küme düşen de bir takımın futbolcusu oldum. Bu psikolojiyi iyi bilirim. Onun için oyuncularımızı o psikolojiye sokmadan onların da var olan potansiyellerini daha da geliştirerek, daha da açığa çıkararak inşallah güç birliği oluşturacağız. Bu güç birliği de umuyorum ki bu sene bizi arzu ettiğimiz hedefe götürecek. Önümüzdeki yılı Allah nasip ederse bekleyip göreceğiz. Öncelikle bu ligde yaşamamız lazım. Onun gayreti içerisinde olacağız. Bu camiaya çok daha büyük başarılar yaşatacak durumun içerisinde olmayı umuyorum. Bu görevi bana layık gördükleri için başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Eğer bütünle bir olabilirsek aşamayacağımız engel yok. En ufak tökezlediğimizde birbirimizi tutup kaldırmak yerine birbirimizin üzerine basmaya kalkarsak, maalesef geçmişte bu acıları bu camiaya yaşadı. Allah korusun ağzıma almak istemiyorum olumsuz şeyler yaşarız. Ama biz birbirimizi güçlendirip geliştireceğiz ve bu camiaya hak ettiği başarıyı el birliğiyle yaşatacağız.?'GELMEDEN İSMAİL HOCA İLE GÖRÜŞTÜM?Karaman, Rize'ye gelmeden önce İsmail Kartal ile de görüştüğünü belirterek, şöyle devam etti: 'Burada her branşta, meslekte insanlar var. Meslekleri insanlar yapabilirler. Biz samimi olup bütünle bir oluktan sonra aşamayacağımız engel yok. Ben insanımızı seviyorum. Beni eksiklerime rağmen sevip kucaklarsanız ne mutlu bana. İsmail hocama ayrılmadan önce de ona uğradım, çayını, kahvesini içtim, sohbet ettik. Bugün burada biz varız, yarın başkası da olabilir. Bir kere insanız. Aciz yaratıklarız. Aciz bir kuluz. İslam noktasında yaşayışımız Allah'a ama ahlak bilinci içerisinde baktığımızda birbirimize karşı kulluk görevi olarak bir saygımız var. İsmail hocaya tabii ki meslektaşım olarak saygı duyuyorum. Futbolcu olarak rakip oynadık karşılıklı. Ama bizim dostluğumuz çok uzun zamanlara dayalı. Ben buraya gelme noktasında başkanımıza da söyledim 'müsaade edin ben İsmail hocamla görüşmek istiyorum' dedim. Onunla da görüşüp olurunu, fikrini aldım. Yani bizler arkadaş dostuz. Bugün burada ben varım, yarın başkası olacak ama arkada güzel izlenimler bırakmak lazım. Sana umudunu bağlamış camialara karşı görev ve sorumluluk bilincinden asla uzaklaşmadan futbol doğrularını insanlık karakteriyle örtüştürüp inşallah sizlerle bu bağı oluşturmaya gayret göstereceğiz.?'VAR OLAN OYUNCU GRUBUNUN DAHA İYİ İŞLER ÇIKARABİLECEĞİNİ UMUT EDİYORUM?'Kadro kalitesi denildiği anda ben kendimi Kaf Dağı'nda görmediğim gibi oyuncularımı da görmem' diyen Karaman, bu konuda şunları dedi: 'Eğer bir potansiyelimiz var ve biz bunu açık etmemişsek ya da o koru küllerin arasına gizlemişsek bizim görevimiz üfleyerek o külleri atmak. O koru, ateşi tekrar canlandırmak. Önceden 'şöyle uçarız, böyle kaçarız' demek benim tarzıma uygun değil. Biz çalışmaya geldik. Oyuncularımızda burada evlerine ekmek götürmek için profesyonel olarak görev yapıyorlar. Tabii ki birbirimizi daha iyi tanıyıp yakından tanıyacağız. Onları tanıdıktan sonra ilerleyen toplantılarda daha rahat paylaşabilirim. Ama var olan oyuncu grubunun daha iyi işler çıkarabileceğini umut ediyorum ve onlardan bunu bekliyorum.?'RİZESPOR'LA BURADA BİR SAVAŞIN İÇERİSİNE GİRMEMDEN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ?Karaman, bir basın mensubunun 'başka kulüplerden de teklif aldınız. Çaykur Rizespor'u seçmenizdeki neden neydi" şeklindeki soruya ise 'Çalışmadığım yerden sordunuz. Karadeniz'de soruya soru ile cevap verirler ya, ben de soruyorum; Rize'yi seçmemem için ne gibi bir sebep olabilir' Zaman içerisinde inşallah birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Sporculuk dönemim de dahil hiçbir zaman koltuktan ve giydiğim formadan güç alan bir insan olmadım. Elbette ki camialar çok güçlüdür, hizmet eden insanları güçlü kılar. Ama benim en büyük hedefim giydiğim formaya, oturduğum koltuğa güç vermek. İnsanlar şampiyon kadro oluşturup güçlü camialarla beraber görev almayı bekleyebilirler. Güzel şekilde kendileri anılsın isterler. Türkiye'de istatistik antrenörlüğü vardır. Daha önce görev yaptığım bazı kulüplerde birçok meslektaşımın uzaklaşarak kaçtığı noktada 'o da benim yüzleşmem' diyerek bir tane gencin hayatına, futbol gelişimine ilham verebilecek boyutta olursam kendimi şanslı sayan insanlardan oldum. Biz kibri ayaklarımızın altına aldık. Öyle bir noktada benim Rizespor'la burada bir savaşın içerisine girmemden daha doğal bir şey olamaz. Bundan mutluluk duyuyorum. İnşallah güç birliğini oluşturacağız. Bu sene çok ihtiyacımız var. Özellikle lig bitimine kadar olan sürede birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Hiçbir sebep aramaksızın ben burada olmaktan mutluyum. İnşallah sizler de mutlusunuzdur? şeklinde yanıt verdi.'BU SENEYİ SORUNSUZ ŞEKİLDE ATLAMAMIZ LAZIM?İnsanlara hiçbir zaman hayal satmadığını kaydeden Karaman, 'Benim işim çalışmak. Allah'ın bana verdiği güç doğrultusunda yeteneklerimizi en iyi şekilde kullanıp bu camiaya hizmet edeceğiz. Bir kaderimiz var bu kaderi hep beraber yaşayacağız. Tabii ki aynı zamanda da yarışmayı, iddiayı seven bir insanım. Gücümüz ölçüsünde biz gereğini yapalım sonraki olacaklara zaten boynumuz kıldan ince. Seneyi düşünmekten ziyade bu seneyi yaşamamız lazım. Bu seneyi sorunsuz şekilde atlamamız lazım. Maalesef futbol piyasası birçok dedikoduyu beraberinde getiren bir piyasa. Onun için transfer dönemleri çok büyük bir önem arz ediyor. Çok ince eleyip sık dokunması gereken konular. Biz de bu konuyla ilgili düşüncelerimizi başkana kısmen ifade ettik. Zaman içerisinde daha derinlemesine konuşup değerlendireceğiz. Başarı konuşmayla olacak şeyler değil. Çalışacağız, elbette ki hedeflerimizi en üst perdeden icraata dökeceğiz. Geleceği konuşmadan daha ziyade rakiplere saygısız davranma gibi bir tavrımız yok. Onlardan daha çok çalışıp bu seneyi sorun olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Geleceği daha sonra net bir şekilde konuşuruz' ifadelerini kullandı.

Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar Ünal Karaman'a sloganlarla 'hoş geldin' dediler. Karaman da imza töreni sonrası taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza sonrası Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı yakasındaki Çaykur Rizespor rozetini çıkartarak Ünal Karaman'ın yakasına astı.

Kaynak: DHA