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Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaşma sağladı.

01.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:33
Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden , Teknik Direktör ile prensipte anlaşma sağladı.


Geçtiğimiz gün teknik adam İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni Teknik Direktör arayışlarını Ünal Karaman ile sonlandırdı. Yeşil-mavili ekip tecrübeli Teknik Direktör Ünal Karaman ile 1,5 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Karaman'ın salı günü Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşecek olan antrenmana katılacağının bilgisi edinildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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