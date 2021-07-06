Çaykur Rizespor'un yıldızı Remy kampa katıldı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'da sürdürdüğü kamp çalışmasında günü tek antrenmanla tamamladı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'da sürdürdüğü kamp çalışmasında günü tek antrenmanla tamamladı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve şut çalışması üzerinde duruldu. Yeşil-mavili kulübün Fransız yıldızı Loic Remy dün akşam saatlerinde takımın kampına katılırken, ilk çalışmasına da bugün çıktı.Karadeniz ekibi yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu