Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

 Rizespor başkanı 'Gömmemiz lazım' dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor

Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor

 'Emre Belözoğlu, Rize'yi çalıştıracak' haberine Başkan Tahir Kıran'dan olay cevap: Tesise sokmam

"Emre Belözoğlu, Rize'yi çalıştıracak" haberine Başkan Tahir Kıran'dan olay cevap: Tesise sokmam
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Tanem Sivar Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:10:33. #1.17#