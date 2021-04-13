Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin: "Camiamıza üç puan hediye edeceğiz"
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Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin: "Camiamıza üç puan hediye edeceğiz"

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, 35. haftada deplasmanda Fraport TAV Antlayaspor ile yapacakları mücadeleden galip gelmek istediklerini söyledi.

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, 35. haftada deplasmanda Fraport TAV Antlayaspor ile yapacakları mücadeleden galip gelmek istediklerini söyledi.

Tarık Çetin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun'un gelmesi ile takımın güzel bir enerji yakaladığını belirtti.

Çaykur Rizespor camiasının her dönem iyi sonuçları hak ettiğini ifade eden Tarık, "Biz de bunun için buradayız. Üst üste aldığımız iki galibiyetin ardından son haftalarda kazanamadık. Rakiplerin gücünün yanında beklentilere cevap veremedik. Umarım Antalya maçı ile üç puan alışkanlığımıza devam ederiz." dedi.

Tarık Çetin, kendisinin her zaman forma için çalıştığını kaydederek, "Süper Lig'de ve Çaykur Rizespor'da kalıcı olmak için aldığınız süreyi en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Forma şansı bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gayretim bu yönde. Performansımı bu şekilde devam ettirme gayretindeyim." diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Tarık Çetin, "İyi bir havamız var. Bu maç için keyifli hazırlanıyoruz. Umarım camiamıza üç puan hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok iyi kaleciler olduğuna işaret eden Tarık, "Türkiye'de adeta genç bir kaleci akademisi oldu. Avrupa'da beğendiğim kaleciler var. Özellikle Oblak söyleyebilirim. Benim de hayalim önce düzenli forma giymek ve ardından Türkiye ve camiamı Avrupa'da temsil etmek." şeklinde görüş belirtti.

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin: 'Camiamıza üç puan hediye edeceğiz'
Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin: 'Camiamıza üç puan hediye edeceğiz'
Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin: 'Camiamıza üç puan hediye edeceğiz'
Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin: 'Camiamıza üç puan hediye edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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