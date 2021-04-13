Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık: Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık: Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz

Demirören Haber Ajansı / Emirhan PEHLİVAN - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık: Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, "Forma şansı bulduğum süreçlerde elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, "Forma şansı bulduğum süreçlerde elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takımımızda güzel bir hava var. Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaleci Tarık Çetin, Bülent Uygun'un gelmesi ile güzel bir enerji yakaladıklarını söyleyerek, "Takım da güzel bir hava kazandı. İki galibiyetle bunu gösterdik. Ardından yaşadığımız puan kayıpları ise kolay maçlar değildi gerçekten daha iyi sonuçlar alabilirdik. Camiamız her zaman daha iyi sonuçları hak ediyor. Biz bunun için de buradayız. Umarım Antalya maçı ile birlikte tekrardan üç puan alışkanlığımıza devam edebiliriz" dedi.

"FORMA ŞANSI BULDUĞUM SÜREDE EN İYİSİN YAPIYORUM"Genç kaleci Tarık, "Geçen sene ve bu sene forma şansı bulduğum süreçlerde elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Süper Lig ve Çaykur Rizespor'da kalıcı olabilmeniz için yakaladığınız performansı ve süreyi en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Ben de forma şansı bulduğum sürece hocalarımın bana güvenip şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu yöndeki gayretim sürüyor. Umuyorum ki bu yönde çalışmalarım ve performansım sürecek. Öncelikle Rizespor'da düzenli forma şansı bulmayı hedefliyorum. Gayretim ve çabam da bu sebeple sürekli devam ediyor. Rizespor'da düzenli forma şansı bulduktan sonra Rizespor'u ve Türkiye'yi ve Rizespor camiasını Avrupa'da temsil etmek isterim" diye konuştu. "3 PUAN HEDİYE EDECEĞİZ"Antalya maçında 3 puan hedeflediklerini belirten Tarık Çetin "Çalışmalarımıza başladık. Gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Takımımızda güzel bir hava var. Umarım camiamıza üç puan hediye edeceğiz" dedi.

Kaleci Çetin "Türkiye'de çok genç yetenekli kalecilerimiz var. Türkiye genç kaleci akademisi oldu diyebilirim açıkçası. Avrupa'da idol değil de beğendiğim kaleciler var. Bunlar arasında Jan Oblak'ı söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık: Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emirhan PEHLİVAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Necip Uysal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık: Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:49:49. #1.16#
title