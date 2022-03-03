Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü Şenol Birol, hayatını kaybetti - Haberler

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Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü Şenol Birol, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı, Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü Şenol Birol, hayatını kaybetti

Çaykur Rizespor'un kurucu üyelerinden ve ilk teknik direktörü 'efsane' olarak anılan Şenol Birol (86), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Çaykur Rizespor'un kurucu üyelerinden ve ilk teknik direktörü 'efsane' olarak anılan Şenol Birol (86), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de koronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Çaykur Rizespor'un kurucu üyelerinden ve ilk teknik direktörü Şenol Birol hayatını kaybetti. 8 kez Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyerek, 3 gol atma başarısı gösteren Birol, futbola Zonguldak Kilimlispor'da başladı. Daha sonra Rize Güneşspor ve Sarıyer'de forma giydi. 1958-59 sezonunda Sarıyer formasıyla attığı goller onu, ülkenin en çok konuşulan forvetlerinden biri haline getirdi. Başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe de genç golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Ancak Şenol Birol'un tercihi Beşiktaş oldu. Forvetteki partneri Birol'la birlikte attığı goller yüzünden tribünlerde, 'Şenol-Birol gol' tezarühatı yapılmaya başlandı.İlk 3 sezonda 42 golü rakip ağlara bırakan Şenol Birol'un Beşiktaş formasıyla en başarılı dönemi 1962-63 sezonuydu. Son haftaya kadar Galatasaray'la şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, son maçında ikincilikte kalırken, Şenol sezonu 41 maçta 34 golle tamamladı. 1962-63 sezonu bitiminde Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye giden Şenol Birol, futbola veda ettikten sonra çeşitli takımlarda teknik adamlık yaptı.


Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü Şenol Birol, hayatını kaybetti

Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü Şenol Birol, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Beşiktaş, Rizespor, Türkiye, Rize, Spor, Haberler

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