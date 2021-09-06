Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor
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Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizesspor, Hatayspor hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çaykur Rizesspor, Hatayspor hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynayacağı Hatayspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Milli arayı Antalya'da geçirdiği kamp ile değerlendiren Rizespor, geçtiğimiz cumartesi günü FT. Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçının ardından çalışmalarını sürdürdü. Saat 18.15'de başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından paslaşma yapan yeşil-mavili ekip, çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmanlarda Remmy, fizyoterapist eşliğinde tek çalışırken, uzun süredir takımdan sakatlığı nedeniyle ayrı kalan Boldrin ise takımla çalışmalarını sürdürdü.

(İHA)

Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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