Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun kimdir? Abarhoun, kaç yaşında, neden öldü?

Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun'dan acı haber geldi! 2019 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olan Mohamed Abarhoun 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rizespor camiasında büyük bir yasa olan bu olay, futbol camiasını da hüzne boğdu. Peki Mohamed Abarhoun kimdir? Abarhoun neden öldü, kaç yaşındaydı? Tüm detaylar yazımızda!

Mohamed Abarhoun, 2 Aralık 2020 tarihinde 31 yaşında hayata veda etti. 2019 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olan Faslı futbolcunun bu genç yaşında vefat etmesi tüm futbol camiasını derinden yaraladı. Peki Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun neden öldü?

MOHAMED ABARHOUN NEDEN ÖLDÜ?

Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun'un bir süredir mide sorunları yaşadığını ve bu sebeple de futboldan ve dolayısıyla Çaykur Rizespor'dan ayrıldığı biliniyordu. Mart ayında ameliyat olan Abarhoun'dan güzel haberler bekleniyordu. Fakat Abarhoun'un mide kanseri olduğu öğrenildi. Uzun süredir mide kanseriyle mücadele eden Abarhoun, kansere yenik düştü ve 31 yaşında kanserden vefat etti.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN ABARHOUN İÇİN AÇIKLAMA!

Çaykur Rizespor eski futbolcusu Mohamed Abarhoun'un vefatına üzüntüsünü ve başsağlığı mesajını resmi Twitter hesabından böyle duyurdu. "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."