Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı sürüyor

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı sürüyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle idmana başlayan Karadeniz ekibi, dar alanda futbol, bire bir ve ikiye iki yükleme ile antrenmanı sonlandırdı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! "Önce Beşiktaş vardı" detayı beğeni topladı
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 21:51:25. #1.14#

title