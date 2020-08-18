Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü tek antrenmanla tamamladı.
18.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:02
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü tek antrenmanla tamamladı.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde koordinasyon ve dar alanda pas çalışmalarıyla idmana başladı.
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Karadeniz ekibi, önce dar alanda, sonra ise tam sahada çift kale maçla antrenmanı noktaladı.
Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor ile yarın gerçekleştireceği hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA