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Çaykur Rizespor'un Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

05.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:52
Çaykur Rizespor'un Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Ligde ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamlayan yeşil-mavili takım, 'nın Turizm Merkezi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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