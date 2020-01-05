Çaykur Rizespor'un Antalya kampı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Ligde ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamlayan yeşil-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.