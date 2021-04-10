Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımda 3 oyuncu değişikliğine gitti.

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Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımda 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Abdullah Avcı, Majid Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, sakatlığı bulunan Caleb Ekuban'ın yerine Abdulkadir Parmak'a, Anthony Nwakame'nin yerine ise Yunus Mallı'ya ilk 11'de görev verdi.

Bordo-mavili ekipte Kamil Ahmet Çörekçi, Anders Trondsen ve Benik Afobe, kadroda yer almadı. Yedekler arasında bulunan tek yabancı ismin Hosseini olması da dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'da 7 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Uygun, kart cezalısı Gökhan Akkan'ın yerine kalede Tarık Çetin'i görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, savunmada Yassine Meriah'ın yerine Selim Ay'a, Dario Melnjak'ın yerine İsmail Köybaşı'na, orta sahada Tunay Torun'un yerine Brian Samudio'ya, Doğan Erdoğan'ın yerine Yasin Pehivan'a, Erik Sabo'nun yerine Fernando Boldrin'e, hücumda ise Fernando Andrade'nin yerine cezasını tamamlayan Milan Skoda'ya görev verdi.

Doğan Erdoğan ise eski takımına karşı maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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