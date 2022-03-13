Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor, dün oynadığı Kasımpaşa maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
RİZE (İHA) - Çaykur Rizespor, dün oynadığı Kasımpaşa maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olmasının ardından Rize'ye dönen yeşil-mavili ekip ara vermeden Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında 18 Mart Cuma günü oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rizespor'da Kasımpaşa maçının 11'inde yer alan futbolcular salonunda bireysel çalışırken, diğer futbolcular ise antrenman sahasında çalıştı. - RİZE