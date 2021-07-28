Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: "Kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: "Kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: 'Kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız'
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, çok yetenekli, kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu daha transfer edeceklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, çok yetenekli, kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu daha transfer edeceklerini bildirdi.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi 3. kampını yapan Karadeniz ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Uygun, AA muhabirine, sezon hazırlıklarının hızla devam ettiğini söyledi.

Takıma çok önemli takviyeler yapıldığını anlatan Uygun, "Yaptığımız transferler, takıma çok önemli takviyeler sağladı. Anıl, Alper, Holmen gibi çok önemli transferlerimiz var. Çok yetenekli arkadaşlar kendileri. 2. etabımızda takımımıza yine takviyelerimiz oldu. Onlar tabii bazı sıkıntılardan dolayı 1 ay kadar gelemediler, o yüzden idmansız olmaları bizim için handikaptı." diye konuştu.

Transfer çalışmaşarının devam ettiğini bildiren Uygun, "Tabii transfer kolay olmuyor. Başkanımız, istediğimiz isimler üzerinde çalışıyor. İstediğim 2 futbolcu daha vardı. Onlar bazı nedenlerle aramıza katılmayabilir ama çok yetenekli, kendisini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu daha aramıza katacağız." ifadelerini kullandı.

Uygun, Gökhan Gönül transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oyuncunun son 10 yılda Türk futboluna damga vurduğunu, tecrübesiyle takıma çok şey katacağını düşündüğünü kaydetti.

"Yabancı oyuncu kuralı, teker teker düşürülmeliydi"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan yabancı oyuncu kararını da değerlendiren Bülent Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuralın değişmesiyle elimizde 14 yabancı oyuncumuz bulunuyordu. Yerli oyuncunun kısıtlı olması, altyapıdaki oluşumun çok kötü olması, altyapı hocalarımızın maaşlarının çok kötü olduğu bir ortamda, Türk oyuncunun yetişme süreci biraz sıkıntılı geçiyor. İnşallah federasyon bu konuyla ilgili çalışma yapacaktır. Federasyon, yabancı oyuncu kuralını teker teker düşürseydi, kulüpler zarar görmezdi. 6 oyuncuyu oynatmasanız ve sizin idmanınızda çekip gitmeye kalksa, ayrıca sizin idman düzeninizi bozsa kulübe verdiği zararı büyük olur. En azından yabancı kuralı için 11 futbolcuya izin verilse ve 3 futbolcu yedek tutulsa çok doğru olurdu.

Ayrıca altyapı çalışmıyor ki, milli takımda sol bek bulamıyorsunuz. Kulüplerimizin altyapıları çok kötü. Maaş ve saha olmayan ortamda futbolcu yetişmez. Bizler sokak aralarında yetiştik ama o zamanki futbol büyüklerimiz, bize her türlü bilgi paylaşımını yapıyordu. Sizler antrenörleri toplayıp, 'Türk futbolu için ne yapmalıyız?' diye sordunuz mu? Yöneticiler olarak yaptığınız toplantılarda aldığınız kararlar sadece Türk futboluna verilen zararlar... İnşallah kısa süre içerisinde doğru, interaktif ve uzaktan eğitimle Avrupa futbolunda oynayan Türk gençlerini çıkartır ve yetiştiririz."

"Kulüplerimiz hocalarını eğitim almaları için yurt dışına yollamalı"

Son dönemde yabancı yerine Türk çalıştırıcılarının tercih edilmesinin güzel bir gelişme olduğunu fakat antrenörlerin kendisini geliştirerek yurt dışına açılması gerektiğini anlatan Uygun, "Türk hocalar olarak yurt dışına bir türlü açılamadık. ya dil problemimiz var ya da başka problemlerden dolayı ama yabancı futbolcu getirme konusuna bakıldığında maşallahımız var. Bazı hocalarımız kendilerini çok geliştirdi ama çok büyük hocalarımız arasından aramıza katılan hoca olmadı. Herkes kendi kendine çabalayarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Bence böyle olmamalı. Kulüplerimiz, hocalarını eğitim almaları için yurt dışına yollamalı." şeklinde konuştu.

Uygun, yeni sezonda taraftarlarına kavuşacakları için çok mutlu olduklarını ama salgının henüz bitmediğine dikkati çekerek, çok dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: "Kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız" - Haberler Spor
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