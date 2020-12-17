Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz"

17.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:54

Süper Lig'in 12. haftasında, 19 Aralık Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maçın çok özel olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında, 19 Aralık Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maçın çok özel olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, ligde son maçta kazanarak moral bulduklarını belirtti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile savunma hattını iyi toparladığını ifade eden Tomas, "Önemli olan bizim ne yapacağımız. Çok iyi çalıştık. Duran toplardaki zaaflarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. İyi mücadele edip puanlarla dönmek hedefindeyiz. Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz. Oyuncuları hazırlıyoruz ve herkes farkında." dedi.

Tomas, yeniden seri yakalamak istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bireysel hatalar üzerine hafta içi çok çalıştık. Bireysel hatalardan kurtulup Trabzonspor maçında sahaya iyi oyunumuzu yansıtmak istiyoruz. Takımda eksikler var. Bunun da farkındayız ama geniş bir kadromuz var. İyi oyunculara sahibiz. Oynayacak her oyuncunun katkı sağlayacağına inanıyorum. Trabzonspor'da Nwakame ve Ekuban önemli oyuncular. Önemli olan bizim ne yapacağımız. İyi baskı yaparsak puan alabileceğimizi düşünüyorum."

Çaykur Rizespor'un topladığı 15 puanın çok kötü olmadığına işaret eden Tomas, "Bakıldığında Trabzonspor 12 maçta 14 puanda, Başakşehir'in 15 puanı var. Onlar da az puan topladı. Oyun tarzı olarak üçüncü bölgedeki üretkenliğimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Skoru bulunca geri çekilmek hoşumuza gitmedi. İnşallah bir daha böyle şeyler olmayacak." diye konuştu.

Tomas, transfer çalışmalarının başladığını da sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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