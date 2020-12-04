Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Fatih Karagümrük maçında toparlanıp eski tempomuzu yakalamalıyız"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Fatih Karagümrük maçında toparlanıp eski tempomuzu yakalamalıyız"

04.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:44

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, takımının toparlanıp eski temposunu yakalaması gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, takımının toparlanıp eski temposunu yakalaması gerektiğini söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Galatasaray maçında beklenen görüntünün çok uzağında kaldıklarını, bunun için üzgün olduklarını belirtti.

Bu haftaki rakipleri Fatih Karagümrük'ün kaliteli bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Hırvat teknik adam, "Karagümrük iyi oyunculara sahip, topla oynayan, pas yapan takım. Müsaade ederseniz cezalandırır. Karagümrük maçında doğru cevap vermemiz gerekiyor. İyi çalıştık. Galatasaray maçında biraz agresiflik eksikliği vardı. Umarım bu hafta bu eksikliği sahaya yansıtmayız." diye konuştu.

Ligde kendileri için işlerin iyi gittiği dönemde bir haftayı bay geçtiklerini ve daha sonra milli maç arasına girildiğini aktaran Tomas, aranın ardından lige iyi dönemediklerini vurguladı.

"Fatih Karagümrük maçında toparlanıp eski tempomuzu yakalamalıyız." diyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Gol bölgesinde eksik oyuncularımız vardı. Remy son iki maçta sağlık sorunları nedeniyle ilk 11 başlamamıştı. Takım ona alışmıştı. Bu yüzden top bizdeyken etkisiz kalmıştık. Remy ve Fernando takıma katıldı. Takımda Boldrin'in olmaması büyük eksiklik olacak. Yeni oyuncular onun yerine iyi bir performans gösterecek."

Geniş bir kadroya ve kaliteli oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Tomas, yoğun maç programında takımda çok fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası çıkmazsa iyi devam edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Fatih Karagümrük maçında toparlanıp eski tempomuzu yakalamalıyız'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Fatih Karagümrük maçında toparlanıp eski tempomuzu yakalamalıyız'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Fatih Karagümrük maçında toparlanıp eski tempomuzu yakalamalıyız'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Fatih Karagümrük maçında toparlanıp eski tempomuzu yakalamalıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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