Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Kartal: "Fizik olarak lige hazırız"

13.08.2019 19:33

Antrenmandan görüntüler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların her zaman zor geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA