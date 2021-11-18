Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki 7 maça odaklandık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Önümüzdeki 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen bugünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Önümüzdeki 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Şu an da tamamen düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı Konyaspor maçı, buna konsantre olmuş durumdayız ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlıkları da değerlendiren teknik direktör Hamzaoğlu, "Gökhan'ın sakatlığı iki üç hafta sürecek, Remy iki gündür takımla beraber çalışıyor, Alper belki yarın takımla beraber başlayabilir ama bu hafta herhalde o da aramızda olamaz. Onun dışında da Mendes ameliyat oldu, o devre arasına kadar yok. Şu anda da başka bir eksiğimiz görünmüyor. Cemali'nin milli takımda ufak bir sakatlığı oldu ama bugün takımda çalışacak, antrenmana çıkacak" şeklinde konuştu.