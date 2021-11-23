Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü

AA / Fikret Delal - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak vefat etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak vefat etti.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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AA / Fikret Delal - Spor Haberleri

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