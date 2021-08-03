Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hep birlikte gelişmeye ve güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hep birlikte gelişmeye ve güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Uygun, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün basında yer alan açıklamalarından bazılarının yanlış anlaşıldığını ve farklı yerlere çekildiğini aktardı.

Birçok takımda görev yaptığını anımsatan Uygun, açıklamasında bu görevler esnasında edindiği genel bir tecrübeye değindiğini kaydetti.

Uygun, altyapılarda görev yapan antrenörlerin büyük emekleri olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Sistem açısından yaşanan sorunlar, emeklerin boşa gitmesine neden oluyor. Rize'de futbola hizmet vermiş ve vermeye devam eden değerli arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz, dolayısıyla birlikte bu düzenin değişimini sağlayacağız. Rizespor'umuzun geleceği olan gençlerimiz adına eğitim ordusu kuruluyor, her bir evladımız iyi eğitimlerle birer yıldız oluyor. Hep birlikte gelişmeye ve güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımı sevgiyle kucaklıyor, Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal