Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz'
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hep birlikte gelişmeye ve güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hep birlikte gelişmeye ve güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Uygun, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün basında yer alan açıklamalarından bazılarının yanlış anlaşıldığını ve farklı yerlere çekildiğini aktardı.

Birçok takımda görev yaptığını anımsatan Uygun, açıklamasında bu görevler esnasında edindiği genel bir tecrübeye değindiğini kaydetti.

Uygun, altyapılarda görev yapan antrenörlerin büyük emekleri olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Sistem açısından yaşanan sorunlar, emeklerin boşa gitmesine neden oluyor. Rize'de futbola hizmet vermiş ve vermeye devam eden değerli arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz, dolayısıyla birlikte bu düzenin değişimini sağlayacağız. Rizespor'umuzun geleceği olan gençlerimiz adına eğitim ordusu kuruluyor, her bir evladımız iyi eğitimlerle birer yıldız oluyor. Hep birlikte gelişmeye ve güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımı sevgiyle kucaklıyor, Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Çağatay Akman İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 23:09:35. #1.15#

title