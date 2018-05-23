Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez ile Nikah Tazeledi
Süper Lige yükselen Çaykur Rizespor'da yönetim, mevcut teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor Kulübü teknik direktörleri İbrahim Üzülmez'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "ÇAYKUR Rizespor'un Spor Toto 1. Ligde şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda takımımızın başında başarılı bir performans sergileyen İbrahim Üzülmez 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek ekibimizin başında olacak. Yeni sözleşmenin hocamıza, ekibine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
YORUMLAR (3)
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DELİ SIÇRAMA YAPACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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deli ibram pasaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fikret başkan Şenol Güneş i kov yerine İbrahim Üzülmez i getirCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır