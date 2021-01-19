Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştı
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Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

19.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:34
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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