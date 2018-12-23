Çaykur Rizespor Taraftarları Medical Park Stadyumu'na Zarar Verdi

Bir grup Çaykur Rizespor taraftarı, Medical Park Stadyumun'da kendilerine ayrılan bölümde yer alan lavabolara zarar verdi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı müsabakada bir grup Çaykur Rizespor taraftarı, Medical Park Stadyumun'da kendilerine ayrılan bölümde yer alan lavabolara zarar verdi. Pisuvar ve aynaları kıran taraftarlar maddi zarara neden oldu. Taraftarların verdikleri zarar sonrası çektikleri fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmaları ise tepki topladı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA