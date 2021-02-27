Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının ardından

Kız istemeye gittiği eve girerken öyle bir yöntem kullandı ki sevgilisini havalara uçurdu

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol atmak için fırsat bulamadıklarını ifade ederek, "70 dakika rakipten bir kişi fazlaydık. Bazen bir kişi eksik oynayınca takım olarak iyi kapanıyorsunuz. Bu bizim için zor oldu ve gol atmak için kulvar bulamadık. Elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Hücuma fazla önem verdik. Bütün hucüm oyuncularını sahaya sürdük. Takım eminim ki Boldrin ve Remy'nin eksikliğini hissediyor." diye konuştu.

Oyunculara saygı göstererek bazı konulara değinmek istediğini vurgulayan Sumudica, şöyle devam etti:

"Bugün gol atacak kaliteye sahip değillerdi. Elimden gelen bu, yapacak başka bir şey yok. Oyuncularıma bir soru yöneltmek istiyorum. İsmail Kartal kötü hoca, Ünal Karaman kötü hoca, Tomas hoca kötü hoca, Sumudica kötü hoca. Gelen bütün hocalar mı Rize'ye kötü hoca. Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de."

Çalıştırdığı kulüplerde başarılı olduğunu savunan Sumudica, "Futbolu unutmuş olabilir miyim? Kayseri, Gaziantep başarılı sonuç aldık. Burada futbolu mu unuttum? Benim için zor bir dönem. Kulüp çok iyi. Bütün imkanları sağlıyor. Maaşları gününde yatırıyor. Tesislere yatırım yapıyor. Demek ki her zaman bunlar yeterli olmuyor." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: "10 kişi kaldıktan sonra baskı yemek normal"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise kazanılan puanın mutlu ettiğini belirtti.

Çalımbay, iki takım açısından önemli maç olduğuna işaret ederek, "Maça iyi başladık ve 11 kişi iyi pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra baskı yemek normal. İkinci yarı rakibi kendi sahamızda karşılayıp kontra yakalamak istedik. Kontratak yakaladık ama son pasları değerlendiremedik." şeklinde konuştu.

Oyun disiplinini hiç bırakmadıklarını aktaran Çalımbay, "Takımım maçın başından sonuna kadar dört dörtlük oynadı. Takımın oyun disiplini mükemmeldi. Zor bir deplasman, puan ile dönmek avantaj. Bütün takımlar gibi sıkıntı yaşıyoruz. Sakat oyuncumuz fazla. Kısa sürede dönünce alternatif kadromuz ile iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı