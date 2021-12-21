Çaykur Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı - Haberler
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Çaykur Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor, yarın oynayacağı DG Sivaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

SİVAS (İHA) - Çaykur Rizespor, yarın oynayacağı DG Sivaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın DG Sivasspor'un konuğu olacak. Karadeniz ekibinin maç öncesi son antrenmanı Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam ederek, çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Yannick Bolasie, Lebogang Phiri ile gribal enfeksiyon geçiren Tyler Boyd ve Erik Sabo kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Çaykur Rizespor bugün tamamladığı antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı

Çaykur Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı

Çaykur Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı

Çaykur Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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