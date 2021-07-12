Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna kattı
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Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup eklplerinden Afjet Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ı transfer etti.

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup eklplerinden Afjet Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ı transfer etti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor, kadrosuna bir isim daha ekledi. Geçtiğimiz sezonu Afjet Afyonspor formasıyla tamamlayan 19 yaşındaki savunmacı Seyfettin Anıl Yaşar, gelecek sezondan itibaren Karadeniz ekibinin formasını giyecek. Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım kadrosuna da çağrılan Yaşar, bugünkü sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasını 24 kez giyen genç savunmacı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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