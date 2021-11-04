Çaykur Rizespor, sahasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.
Son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 11 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak.
Hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Remy'nin durumu maç saatinde belli olacak.
Yeşil-mavililer son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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