Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi
Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Son maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 35 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Godfred Donsah ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı kaleci Gökhan Akkan kadroda yer alamayacak.

Geride kalan hafta sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmayan Konrad Michalak ve Alexander Soderlund'un ise teknik direktör Bülent Uygun'un görev vermesi halinde oynayabilecekleri aktarıldı.

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde, 35. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Gökhan Töre Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:24:56. #1.15#
title