Çaykur Rizespor, sahasında kaybetmek istemiyor

08.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:06

Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, iç sahada kazanıp taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde beklentilerin altında kaldıklarını, özellikle iç sahada Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında kaybedilen 6 puanın çok değerli olduğunu belirtti.

Kaybedilen puanların telafisi için içeride mutlaka kazanmaları gerektiğine değinen Bakır, "Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Beklentilerinin farkındayız. Antalyaspor maçını kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Antalyaspor karşılaşması ligdeki en değerli maçlarımızın başında geliyor." dedi.

Ligde puan aralığının birbirine çok yakın olduğuna dikkati çeken Bakır, "Antalyaspor ile aynı puanı paylaşıyoruz. Bu nedenle işi sıkı tutmalıyız. Alt sıralardan bir an önce uzaklaşmalıyız. İlk yarı sonuna kadar en az 20 puan barajına ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takımda sakatlığı bulunan oyunculardan da bahseden Bakır, "Gökhan Akkan, Oğulcan Çağlayan ve Abdullah Durak'ın durumları belirsiz. Bu oyuncularımızın maçta forma giyme şansının az olduğunu düşünüyoruz. Sağlık raporları onu gösteriyor. Takımın önemli parçaları ama yerlerine oynayacak arkadaşlarımız da görevlerini layığıyla yerine getirecektir." diye konuştu.

Çaykur Rizespor-Antalyaspor mücadelesi Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 17: 30'da oynanacak.

Kaynak: AA