Çaykur Rizespor, sahasında Altay ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, sahasında Altay ile karşılaşacak

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, sahasında Altay ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Altay'ı konuk edecek.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Altay'ı konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17: 00'de başlayacak.

Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil-mavililer, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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