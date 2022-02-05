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Çaykur Rizespor, Remy ile yolları ayırdı

Demirören Haber Ajansı, Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, Remy ile yolları ayırdı

Çaykur Rizespor, Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

RİZE (DHA) - –Çaykur Rizespor, Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere  Hubert Remy ile sözleşmetek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullanmıştı.


- Rize
Çaykur Rizespor, Remy ile yolları ayırdı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Rizespor, Rize, Spor, Haber

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