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Çaykur Rizespor protokolünde Medipol Başakşehir sevinci

Süper Lig'in 33. nafta karşılaşmalarında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor Yönetimi, Medipol Başakşehir ile karşılaşan ligdeki rakibi Kayserispor maçını protokol tribününde izledi.

Çaykur Rizespor protokolünde Medipol Başakşehir sevinci
20.07.2020 00:18 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:37

Süper Lig'in 33. nafta karşılaşmalarında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor Yönetimi, Medipol Başakşehir ile karşılaşan ligdeki rakibi Kayserispor maçını protokol tribününde izledi.

Ligde 3 puan alarak düşme potasından sıyrılan Rizespor'da, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından gözler Başakşehir – Kayserispor karşılaşmasına çevrildi. Karşılaşmayı kazanarak 35 puana yükselen Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu, 32 puanı olan Kayserispor ile lider Medipol Başakşehir karşılaşmasını protokol tribününden izledi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın da içinde bulunduğu grup Medipol Başakşehir – Kayserispor karşılaşmasını izlerken heyecan dolu anlar yaşadı. Karşılaşmanı hakemi Ali Şansalan'ın maçı bitirme düdüğünü çaldığı anda Çaykur Didi Stadı protokolünde sevinç dolu dakikalar yaşandı.

Medipol Başakşehir'in 1-0'lık skor ile mağlup ettiği Kayserispor'un puanı 32'de kalınca Rizespor düşme potasından sıyrılarak 35 puanla 15. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor gelecek hafta Kadıköy'de karşılaşacağı Fenerbahçe maçından da 3 puan ile dönmek istiyor.

Kaynak: İHA

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