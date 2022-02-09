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Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, transferin son gününde yürütülen çalışmalar sonucu tecrübeli santrforun kadroya katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Papiss Cisse, Rizespor, Spor, Haber

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