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Çaykur Rizespor, Nill de Pauw ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill de Pauw ile yollar ayrıldı.

16.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:56
Çaykur Rizespor, Nill de Pauw ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden 'da Belçikalı oyuncu Nill de Pauw ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill de Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.


Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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