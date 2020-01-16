Çaykur Rizespor, Nill de Pauw ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill de Pauw ile yollar ayrıldı.
16.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:56
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill de Pauw ile yollar ayrıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill de Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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