Çaykur Rizespor, Nill de Pauw'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Nill de Pauw'i renklerine bağladı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill de Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Nill de Pauw'i renklerine bağladı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill de Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen, Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan Nill de Pauw'a, Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile Çaykur Rizespor'a 2 yıllık sözleşme imzaladı.
(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İHA
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