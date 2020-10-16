Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü yarın karşı karşıya gelecek. Maç 17 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?