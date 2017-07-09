Çaykur Rizespor Mehmet Uslu ile Anlaştı

TÜRKİYE 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mehmet Uslu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.



Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamadra 4 yıldır Atiker Konyaspor'da forma giyen Mehmet Uslu ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığını belirtildi. Açıklama şöyle:



"Tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce Sakaryaspor, Hacettespor ve Kartalspor'da oynayan ve son 4 yıldır Konyaspor forması giyen Mehmet Uslu'ya başarılar dileriz."



- Rize