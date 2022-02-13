Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor 1 günlük aranın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor 1 günlük aranın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, cuma günü oynadıkları Altay maçının ardından bir günlük ara verdikten sonra Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Kondisyon çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlığı bulunan Çaykur Rizespor'un yedek file bekçisi Tarık Çetin antrenmana katılmazken, Gökhan Akkan, Fernando Boldrin ve Fabricio Baiano ise takımdan ayrı çalıştı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Başakşehir, Rizespor, Altay, Cuma, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title