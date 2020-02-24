: Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından

24.02.2020 23:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:17

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür diliyorum." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maç başından sonuna kadar kaybetmemek, önce üç puan en kötü bir puan için oynadıklarını belirtti.

Rakibin 60. dakikadan sonra yorulacağını bildiklerini ifade eden Kartal, "Ligin en çok koşan takımı olduğumuzu biliyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Maçı 70. dakikadan sonra kazanmayı hak eden oyun oynadık. Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür diliyorum. Oyuncuların mücadelesini kutluyorum." diye konuştu.

Alacakları bir puanın kendileri için moral olacağına dikkat çeken Kartal, "Bir maçımız eksik ve 24 puanımız var. Üç haftadır kaybediyoruz ve zor bir periyoda giriyoruz. Üzerimizde moral bozukluğu var. Biz profesyoneller bunu toparlayacağız." şeklinde konuştu.

Maç 1-1 deva ederken kendisi aleyhine istifa bağrılmasının üzüntüsünü yaşadığını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Futbolun dışına çıkan şeyler. Burada herkesin bir hayatı, ekmek parası, kariyer planı var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi görünüyor. Bu işi yapanları yaptıranları Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada, öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Bu takım ligin en iyi takımı, ekonomisi ve kadro derinliği ile en iyi takım ve bugün lider oldu. Bütçemiz belli. İstifa bağırarak takımın enerjisini alıyorlar. Ben bunları hak etmiyorum. "

-Medipol Başakşehir cephesi

İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Okan Buruk, rakibin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçeceğini bilerek oyuna başladıklarını söyledi.

İlk yarıda sahaya doğru yayıldıklarına dikkat çeken Buruk, "Pozisyon bulduk ve gol bularak soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarı bireysel hata ile beraberlik oldu. 1-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar var. Son15 dakika rakibimizin de pozisyonları vardı. Pozisyonları sonlandırmada daha iyi işler yapabilirdik. Çok pozisyona girdik. Kazandığımız son dakika galibiyeti çok önemli, lider olmak önemli." şeklinde konuştu.

Buruk, Çaykur Rizespor'un çok sevdiği, değer verdiği bir şehir olduğuna değinerek, taraftarın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Abdullah Durak'ı orta sahada beklediklerine işaret eden Buruk, "Sağ bek görünce şaşırdık. Rizespor amacı oyunu tutmaktı. Maçın genelinde yapmaya çalıştı. Oyuncularımız en iyisini yaptı. İsmail hoca da en iyisini yapmaya çalıştı ama kazanan biz olduk. Yediğimiz gol bireysel hataydı. Kazandığımız penaltı da bireysel hataydı. Bizim ve rakibin kaçırdığı net pozisyonlar vardı. Maç bize de rakibe de geldi gitti. Sonunda kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu