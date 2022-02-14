Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmana, sakatlığı bulunan kaleci Tarık Çetin katılmazken Gökhan Akkan, Boldrin ve Baiano takımdan ayrı çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

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