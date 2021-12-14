Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk edeceği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk edeceği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, ikişerli gruplarla kondisyon arttırıcı oyunla devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yağmur altında devam eden antrenman çift kale maç ile son bulurken, Ronaldo Mendes takımdan ayrı çalıştı. Yeşil mavili takımda sarı kart cezaları bulunan Yannick Bolasie ve Selim Ay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.


Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor

Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor

 Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil fena patladı

Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil fena patladı

 Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak

Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title