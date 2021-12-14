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Çaykur Rizespor, Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Malatyaspor hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe'yi yenerek moral depolayan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, pazar günü saat 13.30'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşecek maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan Çaykur Rizespor ikişerli gruplarla, kondisyon arttırıcı oyun ve çift kale maç yaptı.

Öte yandan sakatlıktan yeni çıkan Ronaldo Mendes takımdan ayrı çalıştı.

Selim ve Bolasie kart cezalısı

Ligin 16. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yannick Bolasie ile Selim Ay Yeni Malatyaspor karşısında forma giymeyecek. - RİZE

Çaykur Rizespor, Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Malatyaspor hazırlıklarına başladı

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