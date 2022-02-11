Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Altay sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2 puan kaybettiklerini ancak deplasmanda alınan 1 puanın da kötü olmadığını dile getirdi.

Altay'ın ilk yarıda topa daha fazla sahip olduğunu, kendi oyuncularının pozisyonlarını koruduğunu belirten Hamzaoğlu, "Altay'ın ilk yarıda net olmasa da yakaladığı pozisyonlar oldu. İkinci yarıda hem biz hem de Altay kazanmak için sahaya çıktı. Sürekli pozisyon aradık. Direkten dönen, ofsayt, penaltı pozisyonları var. Kazanabilirdik, 2 puan kaybettik diye düşünüyorum. Altay iyi bir takım olsa da artık bizim kazanmamız gerekiyor. Ama deplasmanda rakiplerimizden birine karşı kaybetmemek de iyidir" dedi.

Özbalta, Şilili Cesar Pinares'in kasığındaki sakatlığı nedeniyle riske edilmediğini, Mısırlı Rayan'ın ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak ülkesine gittiğini bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor