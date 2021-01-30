Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından
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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından

30.01.2021 21:48 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:58
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, Çaykur Rizespor'un iyi defans yaptığını belirtti.

Rakiplerine iyi karşılık verdiklerini dile getiren Bulut, "90 dakikaya bakınca oynayarak değil, savaşarak kazanılması gereken bir maçtı. Oyuncularımız da bunu iyi yaptı. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Maç öncesinde flaşta konuştuğum cümleler stüdyoda farklı yansıtıldı. O yüzden böyle olduğu sürece tutumumuz değişmeyecek. Bize olan yaklaşım yanlış şekilde devam ediyor. Bu bizleri memnun etmiyor." diye konuştu.

Bir basın mensubunun transfer gündemlerinde bulunan İrfan Can Kahveci'yle ilgili sorusu üzerine, "İrfan Can ile ilgili fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an Başakşehir'de oynuyor." cevabını veren Bulut, şunları kaydetti:

"Sadece kendi evimizde değil deplasmanda da kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe sahaya çıktığında kazanmak için oynuyor. Evimizde kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Önümüzde uzun bir süreç var. 19 haftalık süreç var. Maksimum galibiyeti yapıp hedefe ulaşmak istiyoruz."

Yeni transfer Attila Szalai'nin çabuk uyum yakaladığını aktaran Bulut, Dimitris Pelkas'ı arka adalesinde sertleşme olduğu için oyundan aldığını, Yunan oyuncunun durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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