Çaykur Rizespor maçının ardından
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Çaykur Rizespor maçının ardından

Stjepan Tomas: İkinci golden sonra oyundan düştükMehmet Altıparmak: İlk 15-20 dakikayı mükemmele yakın oynadıkOlgucan KALKAN / - Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor maçının ardından
20.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:36

Stjepan Tomas: İkinci golden sonra oyundan düştük

Mehmet Altıparmak: İlk 15-20 dakikayı mükemmele yakın oynadık

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Konuşmasına Kasımpaşa'yı tebrik ederek başlayan Stjepan Tomas, "Kasımpaşa hak etti. Biz maalesef maça kötü başladık. Yediğimiz golden sonra toparlamaya başladık. Top bizde kaldı, pozisyona da girdik. Tunay'ın pozisyonunda top direkten döndü. Orada maçı çevirebilirdik ancak olmadı. İkinci yarıda da top bizde kaldı. İyi oynadık. Birkaç tane pozisyon ürettik ama golü atamadık. Kasımpaşa'nın ikinci golünden sonra biz oyundan düştük. Maalesef olmadı. Toparlanıp, gelecek hafta oynayacağımız Alanyaspor maçına odaklanacağız. İnşallah oradan 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.MEHMET ALTIPARMAK: İLK 15-20 DAKİKAYI MÜKEMMELE YAKIN OYNADIK

Kariyerindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldığını hatırlatan Mehmet Altıparmak, "Kendi adıma Süper Lig'deki ilk galibiyet, takımımız adına bu çok önemliydi. Oyun istediğimiz, kurguladığımız gibi başladı. Maçın genelinde daha fazla pozisyona giren, girdiği pozisyonları 2 tanesini değerlendirdik. Daha fazlasını kaçıran bir takım görüntüsündeydik. İsteğimiz, arzumuz, futbol adına her şey mükemmeldi. Oyuncularımı bu anlamda kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Maçın içinde oyuna yön veren bir takım vardı. Özellikle ilk 15-20 dakikayı mükemmele yakın oynadık.  Bu arada attığımız gol ve kaçırdıklarımız var. 30 ve 45 arasında rakip çok iyi pas yaptı. Birkaç pozisyona girdiler. 2'nci yarıda ne oynayacaklarını biliyorduk. Ona göre yapmamız gerekenleri söyledik. İstediğimiz her şeyi yaptık. Sadece pozisyonların bir tanesini değerlendirebildik. Daha fazla pozisyona girdik, daha fazla ürettik. Ama skor 2-0 oldu. İlk galibiyet, ilk maçlar çok önemli. Takım olgusu çok önemli. Bugün bunu sağlayan bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu galibiyette hem bize hem camiamıza hayırlı olsun. Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Olgucan KALKAN
Olgucan KALKAN
DHA Editörü
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