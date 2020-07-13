HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Çaykur Rizespor maçının ardından

Fuat Çapa: Artık derin bir nefes alabiliriz"Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik""Kasımpaşa iyi bir kadro yapılanması yapacaktır"Ünal Karaman: Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor maçının ardından
13.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:20

Fuat Çapa: Artık derin bir nefes alabiliriz

"Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik"

"Kasımpaşa iyi bir kadro yapılanması yapacaktır"

Ünal Karaman: Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldıOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyen kalan Kasımpaşa'da derin bir nefes alabileceklerini belirten teknik direktör Fuat Çapa, "Maçtan ziyade bence geldiğimiz günden itibaren değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Devre arasında yeni bir yapıya girdi Kasımpaşa. 22'nci haftada herkes tarafından düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa, özellikle pandemi sürecinden sonra hedef takım haline geldik. Rakiplerimizden her seferinde ciddi bir takımla oynadıklarını duymak bizim için sevindiriciydi. Sadece puan olarak değil, çok anlamda gelişim sağladık. Kredisi olmayan bir takımdık. Kulüp rekorunu egale ettik, buna ihtiyacımız vardı. 22'nci haftada Göztepe ile aramızda 17 puan vardı. Bugün aynı puandayız. Bazı oyuncularımızın bireysel anlamda gelişimi bizi çok mutlu etti. Kariyerinde en çok gol attığı sezon yaşayan oyuncular oldu. Milli takıma aday gösterilen oyuncular var. Güzel bir uyum vardı. Serkan Reçber, kulüp çalışanları, futbolcular ve teknik ekipteki arkadaşların herkesin katkısı çok büyük  bu başarıda. Bunun da bir bedeli var. Büyük bedeller ödedik. 4 Şubat'ta gelip, 24 saatini tesislerde geçiren bir ekip vardı. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bize güvenip, inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz. 2 maçımız var. Gaziantep ve Başakşehir, 6 puan. Bugünden sonra aşağıya bakmayacağız. Alabileceğimiz maksimum puanı alıp, sezonu tamamlayıp hak ettiğimiz tatile çıkacağız. Güzel bir 10-12 hafta geride bıraktık" şeklinde konuştu."SADECE BU SEZONU DÜŞÜNEREK GELMEDİK"Gelecek sezon Kasımpaşa'da görev alıp almayacağı sorulan Çapa, "Biz buraya gelirken belli hedeflerle geldik. Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik. Kulübün bulunmuş olduğu sıralama soru işaretiydi. Liglerden sonra görüşüleceğini konuşmuştuk. Bugüne kadar işimizi yaptık. Ligde kalmamız gerekiyordu, ona odaklandık. Yarını ya da gelecek sezona bakmadan bugüne odaklandık. Gelecek sezonla ilgili kulübün bir düşüncesi olursa biz zaten buradayız" diye konuştu."KASIMPAŞA İYİ BİR KADRO YAPILANMASI YAPACAKTIR"Devre arasında çok sayıda oyuncu aldıklarını ve bu oyuncularının bir kısmının kiralık olarak kadroya katıldığını belirten Çapa, sözlerini şöyle noktaladı: "Gelecek sezonu bugüne kadar düşünecek durumda değildik. Çok sayıda oyuncu aldık, bunların bir kısmı kiralık. Buraya gelmeden önce oyuncuların bir değeri vardı ve değerleri arttı. Umut ediyorum ki Kasımpaşa bu oyuncuları kadroda tutarak, iyi bir kadro yapılanması yapacaktır." 

ÜNAL KARAMAN: KASIMPAŞA HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI

Kasımpaşa'nın kazanmayı kendilerinden daha fazla istediğini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Belli bir dönem mücadelenin içinde kaldık. Kendi adımıza riskli oyuncularımızı kullanmadık. 3 sarı kartlı birkaç oyuncumuz vardı. O riski alamadık. İkinci yarı parça parça kullandık ancak o da oyun uyguluğunu bize sağlamadı. Özellikle pandemi sürecinden sonra yoğun antrenman ve maç trafiği oldu. Oyuncuların yorgunluğunu normal karşılaşmak lazım. Bazı oyuncularımdan daha fazla mücadele bekledim. Ondan dolayı üzgünüm. İnşallah kalan haftalar kendi kalitelerini yukarı çeken bir durum içinde olurlar. Herkesin bu maçtan çıkartacağı dersler var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
Denizli'de erken gol! Ekuban, şık vuruşla eşitliği bozdu
Denizli'de erken gol! Ekuban, şık vuruşla eşitliği bozdu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Kemal Sunal Aybüke Pusat Bergüzar Korel
Spor Burak Yılmaz Serdar Gürler Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 21:24:39. #1.15#
title