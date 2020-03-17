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Çaykur Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

17.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:55
Çaykur Rizespor maçının ardından

Tolga TAHÇI İZMİR (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Karaman, Bazı müsabakaları oynarsınız kaybedersiniz, üzülürsünüz. Biz sadece sonuca üzüldük. Maçı hak eden bir rakibimiz vardı. Takım olmak farklı özveri gerektirir. Bir takım kimyası ortaya koymak gerekir. Gol yemeyi göze alırsınız ama gol atarsınız. Biz bunu yapamadık. Bu şekilde oyun bize arzu ettiğimiz sonucu getirecek boyutta değildi. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Varsa yetenek bu yeteneklerin açığa çıkmasını bekleyeceğiz dedi.

KARAMAN İNSANIN DEĞERİ DÜNYALARLA ÖLÇÜLEMEZ

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını hakkında açıklamalar yapan Ünal Karaman maçların ertelenip ertelenmemesi konusunda şu sözleri sarf etti. Ben sağlıkçı değilim ama çevremizde olan, dünyada olan olaylara karşı duyarsız da değilim. Tüm dünya gibi biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Çok gereksiz tartışmalar var. İnsanın kıymeti, değeri ve canı dünyalarla ölçülemez. Bu konuda devletin etkili ve yetkili kurumları insan canıyla oynamazlar, risk varsa gereğini yaparlar. Gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacaktır. Birçok insanın soru işaretleri var ama en doğru kararı alacaklardır. Benim söyleyeceğim her şey farklı algılanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka yönetim kuruluyla değerlendirme yapmıştır. Belki Türkiye farklı bir gündeme uyanacak. Biz açıklamalara saygı duyacağız, başka bir duruşumuz olamaz. İnsanların aileleri var, evlatları var. Yetkililerin yönettikleri insanlar da evlatları sayılır dedi.

PARLATAN OYUNCULAR İÇİN ZOR DURUM

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Çaykur Rizespor karşısında çok değerli galibiyet aldıklarını söyledi. Parlatan Tabii ki zor bir maçtı. Seyircisiz oynamak kolay değil, bizim alıştığımız coşku yoktu. 3 maçtır kaybediyorduk, gol atamıyorduk. 1'inci dakikadan sonuncu dakikaya kadar verdiğimiz mücadele, istek ve arzu üst seviyedeydi. İyi performans gösterdik. Kanat ataklarımızda son pası yapamadık ilk yarıda. İkinci devre golü bulmamızla birlikte özgüven yakaladık, avantaj çok önemliydi. 2-0'dan sonra gerçek yüzünü de gösterdi takımımız. Top hakimiyeti bizdeydi. 3'ü, 4'ü kovalayan bir takım vardı. Bu yüzden çok mutluyuz. Yaşanan koronavirüs vakası herkesi olduğu gibi bizi de ilgilendiriyor. Maçların ertelenmesi için karar vermek doğrusu ve yanlışıyla zor. Risk var, vakalar var. Bizim ülkemizde de oluyor. Çok acı ve düşündürücü bir durum. Oyuncuları maça hazırlamak kolay değil. Yabancılarımız var, ne olacağını bilemeyen oyuncularımız var, haberleri takip edemeyen oyuncularımız var. Yabancılar için daha zor bir durum. Gelişmeleri takip edeceğiz. Pazar günü maç varmış gibi hazırlanacağız. Ne karar çıkarsa saygı duyacağız ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor maçının ardından

Kaynak: DHA

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Çaykur Rizespor maçının ardından

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